Bambino di 10 anni cade dalle scale durante festa di compleanno, elitrasportato in ospedale

Domenica di paura a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani, dove un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito per una caduta dalle scale, durante una festa di compleanno. Il piccolo stava giocando quando ha avuto l'infortunio domestico.

Sul posto sono arrivati sanitari del 118, che lo hanno immobilizzato, e caricato sull'eliambulanza. Quindi il trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato i parenti del bambino. Stando a quanto ricostruito, il bambino era con il nonno a giocare in giardino quando è inciampato, cadendo da una scala che porta al seminterrato.