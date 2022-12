Si perdono nel Villaggio di Natale, sorelle di 8 e 4 anni rintracciate dalla polizia

Tanta apprensione ma una storia a lieto fine. Domenica pomeriggio i poliziotti della "polibike" dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno ritrovato due sorelline olandesi, di origine italiana, rispettivamente di 8 e 4 anni, smarritesi all’interno della struttura Christmas World, in via del Galoppatoio nel cuore di Villa Borghese.

A seguito della segnalazione diramata dalla sala operativa, quattro agenti - in servizio sulle biciclette in dotazione alla polizia di Stato - si sono recati presso la biglietteria della struttura e preso contatti con il personale addetto alla sicurezza che ha indicato loro le due bambine, in lacrime e impaurite.

Gli agenti, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute delle piccole, hanno chiesto loro se ricordavano cosa fosse successo. Le bimbe hanno riferito di essersi smarrite mentre passeggiavano con i genitori tra gli stand delle attrazioni. Gli agenti, in collaborazione con altro personale dello stesso ufficio giunto in ausilio, hanno calmato e rassicurato le piccole offrendo loro acqua e biscotti.

Con l’uso degli altoparlanti presenti nella struttura hanno dato annuncio dello smarrimento delle minori e rintracciato i genitori, i quali, visibilmente commossi, hanno potuto riabbracciarle.