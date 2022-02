Mozzicone di sigaretta finisce nel passeggino: ustionata bimba di 3 anni

Un mozzicone di sigaretta lanciato in un passeggino con una bimba di tre anni ustionata. Stavano attendendo il loro turno davanti una farmacia per fare un tampone quando hanno visto del fumo uscire dalla carrozzina dove si trovava la loro figlia piccola. Presa in braccio aveva già la tutina mangiata del fuoco e aveva delle evidenti ustioni al collo ed alla spalla. Un'immagine che rimarrà indelebile nella mente del papà e della mamma della piccola nata e residente negli Stati Uniti. La notizia, resa nota dalle pagine del Messaggero in un pezzo a firma di Flaminia Savelli e confermata a RomaToday da fonti investigative, nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì a Primavalle.

A richiedere l'intervento ai soccorritori intorno alle 19:00 del 23 febbraio il padre e la madre della bimba nata nel dicembre del 2018, lui nato in Italia lei nello Sri Lanka, entrambi cittadini americani. La famiglia si era infatti recata in una farmacia di via dei Monti di Primavalle per effettuare un tampone e poter ritornare negli Usa. Poi l'incidente, fra lo choc delle tante persone che si trovavano con loro in attesa del proprio turno davanti la farmacia del quartiere del municipio Monte Mario.

Affidata alle cure del personale del 118 la bambina è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Bambino Gesù in codice giallo. Venti i giorni di prognosi per la vittima, con ustioni al collo ed alla spalla. In via dei Monti di Primavalle sono invece intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Aurelio di polizia.

Ascoltata la testimonianza della coppia di cittadini statunitensi gli investigatori hanno cominciato da subito le indagini per cercare di comprendere chi e perché abbia lanciato il mozzicone di sigaretta nel passeggino della bimba. E soprattutto accertare se sia stato un gesto accidentale o volontario. Resta una bambina ustionata a soli tre anni per un gesto sconsiderato.