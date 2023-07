Bimba rischia di annegare a Santa Severa, si tuffa per salvarla

Momenti di tensione questa mattina al mare, sulla spiaggia di Santa Severa che affaccia sul castello. Una bimba ha rischiato di annegare per via del mare troppo mosso. Vedendola in difficoltà, un uomo si è tuffato per salvarla ma non è riuscito a tornare a riva perché risucchiato dalle onde. Immediato l'intervento della guardia costiera per recuperare entrambi e del 118.

Gli assistenti ai bagnanti hanno chiamato il 1530 e sul posto sono stati allertati i mezzi della guardia costiera mentre da Civitavecchia sono partiti due mezzi navali con il supporto del nucleo sommozzatori. La piccola è stata tratta in salvo mentre si stanno valutando le condizioni dell'uomo elitraspostato in ospedale.