"Vuole rapire una bambina davanti scuola": la psicosi del quartiere fa scattare l'allarme

Una decina di chiamate giunte al numero unico per le emergenze: "Correte, c'è una signora che vuole rapire una bambina". Questo il contenuto del messaggio giunto alla centrale operativa, con i cittadini che indicavano una scuola in via Valdarno, a Sacco Pastore, nel municipio Montesacro, come luogo del presunto fatto di cronaca.

Secondo quanto denunciato dai presenti, una donna avrebbe tentato di rapire una bimba di tre anni. Un allarme che, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato accorsa con gli agenti delle volanti, sarebbe apparso infondato. Sulla strada indicata, effettivamente, i poliziotti hanno trovato una persona sospetta, una donna. La signora, visibilmente in escandescenza, era in stato confusionale.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, infatti, avrebbe urlato contro una bambina, ma non avrebbe tentato di rapirla. Avrebbe scambiato la piccola per sua figlia, ma le due non sarebbero mai entrate in contatto. La signora è stata affidata al personale del 118 e successivamente alle cure mediche dell'ospedale Sandro Pertini. Non è stata denunciata.