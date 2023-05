Pestata con un bastone dal padre mentre fa i compiti: bambina scappa e trova rifugio in un bar

Ha trovato il coraggio di ribellarsi al padre, scappando e trovando rifugio in un bar. Protagonista e vittima una bambina di undici anni. La storia arriva da Torrevecchia, nella zona nord ovest di Roma. Ad aiutare la giovanissima sono stati i dipendenti di un bar della zona che l'hanno protetta e rassicurata mentre attendevano dei carabinieri.

La bambina era fuggita di casa per sottrarsi al papà che l'aveva presa a bastonate mentre era impegnata a fare i compiti. Una scena che si sarebbe ripetuta anche in altre occasioni. Questa volta la giovane studentessa ha aperto la porta di casa ed è scappata in strada. Aveva lividi sulle braccia e sulle gambe, come le hanno riscontrato poco dopo i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri ed è stato attivato subito il "codice rosso" che riguarda casi di maltrattamenti e violenze su minori. La bambina di undici anni, la mamma e la sorella piccola sono state portate in una struttura protetta come richiesto del tribunale dei minori. Il padre è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.