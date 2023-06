Bambina di un anno trovata morta in un'auto a Roma

Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina a Roma, in via dei Fucilieri, nella zona della Cecchignola. La tragedia nella tarda mattinata di mercoledì 7 giugno. Soccorsa dal personale del 118 nonostante un disperato tentativo di rianimazione per la piccola - che doveva ancora compiere un anno di età - non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, i carabinieri della stazione Roma Cecchignola e quelli del VII nucleo investigativo di via in Selci. Secondo quanto si apprende la bambina - che si doveva trovare all'asilo nido - potrebbe essere stata dimenticata in macchina da uno dei genitori dopo essersi dimenticato di accompagnarla al nido.

Sequestrata la vettura sul posto, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, gli investigatori hanno chiuso la strada e sono a lavoro per accertare l'esatta dinamica che ha determinato la tragedia.

Articolo in aggiornamento