Bimba investita fuori dall'asilo, il consulente: "L'incidente poteva essere evitato"

L’investimento della piccola Lavinia Montebove, la bimba di 16 mesi travolta da un’auto nel parcheggio dell’asilo di Velletri che frequentava, avrebbe potuto essere evitato.

Lo ha sostenuto l'ingegnere Andrea Calcagnini, esperto in ambito forense e specializzato in infortunistica stradale, nel corso dell’udienza che il 6 giugno si è tenuta al tribunale di Velletri. Imputate nel procedimento ci sono Chiara Colonnelli, la donna che guidava la macchina che ha investito Lavinia (accusata di lesioni gravissime) e Francesca Rocca, ai tempi titolare dell’asilo “La fattoria di mamma Cocca”, che deve rispondere di abbandono di minore. Per la procura e per i genitori di Lavinia la donna non ha vigilato come dovuto sulla piccola, che gattonando è riuscita a uscire dalla struttura e arrivare sul vialetto dove è stata travolta.

Nel corso dell’udienza Calcagnini, chiamato a testimoniare da Cristina Spagnolo, avvocato dei genitori della piccola, Massimo Montebove e Lara Liotta, ha spiegato che a suo parere l’investimento si poteva evitare: “Nell'istante dell'investimento e in quelli precedenti la bambina si trovava in posizione carponi, quindi appoggiata sulle braccia e sulle ginocchia, a gattoni, ed è stato dimostrato che la signora Chiara Colonnelli avrebbe potuto notare la presenza, sulla sua direttrice di marcia, della piccola Lavinia, almeno nella fase iniziale della manovra di svolta a destra e, conseguentemente, avrebbe avuto la possibilità di evitare l'investimento della bambina".

La tragedia è avvenuta il 7 agosto del 2018, e da allora Lavinia, che sta per compiere 5 anni, è in stato vegetativo senza possibilità di risvegliarsi. Uno stadio “il più vicino alla morte”, come aveva confermato il medico legale in aula. Per il consulente della parte civile, che ha simulato sia la manovra fatta da Colonelli sia la posizione della piccola, “è stato dimostrato come il campo visivo della conducente consentisse in effetti di osservare l'area in cui si concretizzò l'investimento e quella di presumibile provenienza della piccola Lavinia, almeno nelle fasi iniziali della manovra di svolta a destra e conseguentemente di percepire, con un certo anticipo, la presenza della bambina sulla sua direttrice di marcia quando avrebbe avuto ancora la possibilità di evitarne l'investimento”.

Quella del 6 giugno è stata una delle ultime udienze di un processo partito tardi, ma che ha accelerato al massimo nella programmazione delle udienze per evitare che la scure della prescrizione si abbattesse sul processo. E la minaccia resta attuale, perché la prescrizione potrebbe intervenire in appello. La prossima udienza è fissata al 27 giugno, ed è forse quella più importante del procedimento, perché verranno sentite le imputate.

Rocca ha sempre sostenuto di non essersi mai distratta e di non avere mai lasciato incustodita Lavinia, una versione che potrebbe ripetere anche davanti al giudice. Nel corso delle udienze è emerso che l'asilo era sconosciuto sia alla Asl sia al Comune, e che dunque non operava nel rispetto delle norme, pur percependo rette da circa 300 euro da parte dei genitori dei piccoli iscritti.