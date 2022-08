"Papà sta picchiando la mamma", bambina chiama il 112 e fa arrestare il padre

"Papà sta picchiando la mamma, aiuto correte". Così una bimba di 10 anni di Anzio ha chiamato la polizia ed ha poi fatto arrestare il padre. E' accaduto lo scorso Ferragosto in un appartamento del comune del litorale laziale. A finire in manette un 44enne italiano, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti del commissariato di Anzio, giunti sul posto grazie alla segnalazione telefonica fatta dalla figlia minore dell’uomo che ha contattato il 112, hanno assistito ad una violenta lite tra l’uomo e la moglie per motivi sentimentali, durante la quale la donna veniva minacciata di morte anche di fronte ai due figli, entrambi minori.

I poliziotti hanno subito soccorso la vittima che presentava delle evidenti ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. L’arresto dell’uomo, accompagnato in carcere, è stato convalidato.