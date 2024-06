La piccola Pamela vive con un cuore artificiale. Il padre: "Vogliamo portarla al Bambin Gesù di Roma"

"Mia figlia non cammina più, non parla, ha perso la vista. A volte mangia, a volte no. Abbiamo paura". Ivan Dimitrov, 32 anni originario della Bulgaria, è il papà di Pamela, una bimba di 2 anni e mezzo che da 13 mesi è ricoverata all'Ospedale Monaldi di Napoli e sopravvive grazie a un cuore artificiale che si chiama Berlin Heart. In seguito a ictus, infezioni e al peggioramento delle condizioni della piccola, i genitori hanno chiesto un trasferimento d'urgenza presso il Bambin Gesù di Roma, ma fino a oggi lo spostamento non si è materializzato: "Abbiamo pensato di trasferirla dopo che ha contratto diverse infezioni attraverso le cannule del cuore artificiale. Vorremmo che fosse seguita in una struttura più adeguata ai suoi problemi".

