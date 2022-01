Bambina caduta dal terzo piano, resta in gravi condizioni

Resta in gravi condizioni la bambina di 4 anni, caduta dal terzo piano di un palazzo a Val Melaina, nel pomeriggio del 10 gennaio. La piccola, in prognosi riservata, è stata affidata ai medici del policlinico Gemelli. A trovarla, cosciente nel cortile dello stabile, un condomino che ha prima allertato una vicina di casa per chiedere aiuto e poi chiamato il numero unico per le emergenze.

Ad attutire la caduta, probabilmente, l'erba del cortile della palazzina e i fili per stendere il bucato dei piani inferiori. A ricostruire quando accaduto, gli agenti del III distretto Fidene Serpentara. Fino a tarda sera i nonni della bambina sono rimasti in commissariato sotto interrogatorio per spiegare cosa sia accaduto senza che nessuno se ne sia accorto. Lo loro posizione resta al vaglio.

Secondo quanto raccontato alla polizia, i nonni sarebbero usciti di casa qualche minuto, mentre i genitori della bimba lavoravano. La porta della loro abitazione era chiusa, mentre la finestra no. Un racconto che sarà analizzato nel dettaglio da chi indaga. Non si esclude che la piccola, forse per giocare, si sia affacciata dal balcone perdendo l'equilibrio e finendo poi giù dal terzo piano.