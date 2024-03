Bambina di 7 anni ustionata con l'acqua bollente

Ustionata con l'acqua bollente è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Un incidente domestico. I momenti di paura sono stati vissuti dai genitori di una bambina di 7 anni in un appartamento dei Castelli Romani, in provincia di Roma.

Sono stati gli operatori del 118 a intervenire martedì pomeriggio in un'abitazione in una traversa di via Roma, a Genzano. Sul posto hanno trovato una bambina con delle ustioni di I grado. Richiesto l'intervento dell'eliambulanza la piccola è stata trasportata al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, grave ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Velletri. Secondo una prima ricostruzione la bimba stava facendo una terapia con del vapore quando si sarebbe ustionata - per cause ancora al vaglio - con l'acqua bollente.