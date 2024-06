Molesta e palpeggia in strada una bambina di 11 anni: arrestato 69enne

Violenza sessuale aggravata. Questa l’accusa con cui gli agenti della polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura di Roma e del commissariato Casilino hanno arrestato un romano di 69 anni. Su disposizione della Sala Operativa, la polizia è intervenuta in via del Torraccio di Torrenova a Torre Angela, per la segnalazione di un uomo che aveva molestato una bambina di 11 anni. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato una coppia che stava tenendo bloccato, con non poca difficoltà, il 69enne che si è difeso spiegando di non aver fatto nulla e che stava solo giocando.

I fatti

Gli operatori hanno accertato che, poco prima, la bambina, mentre stava passeggiando con il suo cagnolino, era stata avvicinata dall’uomo che, con la scusa di chiederle come si chiamasse l’animale e che scuola frequentasse lei, ha iniziato a palpeggiarla. La piccola, impaurita, ha cominciato ad agitarsi ma è comunque riuscita a telefonare alla madre che, giunta sul posto insieme al compagno, ha bloccato il 69enne. La donna, inoltre, ha riferito agli agenti, mentre si recavano presso gli uffici del Commissariato Casilino per sporgere denuncia, che la figlia le aveva raccontato che il 69enne l’aveva anche abbracciata con forza. I poliziotti hanno anche rinvenuto addosso all’uomo anche due coltellini, rispettivamente di 6 e 18 centimetri di lunghezza, che poi hanno sequestrato e, al termine delle attività di rito, lo hanno arrestato perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato l’arresto.