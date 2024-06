Sorprende una ladra in casa e viene ferito con un cacciavite

Momenti di paura in un appartamento della Balduina. Un uomo di 60 anni ha sorpreso una ladra, che nel fuggire lo ha ferito con un cacciavite.

Tentato furto alla Balduina

E' successo intorno alle 18 di sabato 15 giugno, in pieno giorno. Siamo a via Alberto Cadlolo, Balduina. Evidentemente allertato da alcuni rumori provenienti dall'ingresso, il proprietario di un appartamento ha sorpreso una ragazza che aveva appena forzato la porta. Presa alla sprovvista, prima di darsi alla fuga ha tirato fuori un cacciavite - presumibilmente usato per introdursi nella casa - e ha colpito ad un braccio l'uomo, 60 anni.

Giovane ladra arrestata

Poco dopo, i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro preventivamente allertati da una chiamata del 112, hanno rintracciato la donna in strada, identificandola in una nomade di 19 anni, già nota alle forze dell'ordine. Arrestata, è stata condotta in caserma dove è stata trattenuta nelle camere di sicurezza perché gravemente indiziata del reato di rapina impropria. Dalla perquisizione personale, è stata trovata in possesso di vari arnesi utili allo scasso.

Il proprietario dell'appartamento è stato soccorso e portato al pronto soccorso dove è stato ritenuto guaribile in pochi giorni. La giovane ladra, invece, si presenterà davanti al giudice lunedì 17, a piazzale Clodio, per la convalida dell'arresto.