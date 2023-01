Precipita dal terzo piano e cade addosso ad una donna, sono entrambe gravi

E' stato colpita in pieno da una donna precipitata dal terzo piano della sua abitazione rimanendo gravemente ferita come la signora caduta dal balcone del suo appartamento. E' accaduto alla Balduina. Entrambe gravi, le due donne sono state trasportate d'urgenza in ospedale.

Decine le richieste d'intervento arrivate al 112 nella tarda mattinata di lunedì 16 gennaio. Sulla strada del municipio Monte Mario sono quindi intervenute le ambulanze del 118 che hanno trovato riverse sul marcipiede le due donne: l'80enne precipitata dal balcone ed una 41enne che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato.

Entrambi in gravi condizioni l'anziana è stata trasportata in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Stesso triage per la passante, portata d'urgenza all'ospedale San Carlo di Nancy. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia. Acquisiti i primi elementi ed ascoltati i testimoni i poliziotti al momento non escludono nessuna ipotesi in relazione alla caduta dell'80enne dal proprio balcone: dall'incidente al gesto volontario.