Piazza Navona: in mutande fanno il bagno nella fontana mentre l'amico li riprende con il cellulare

Seminudi alle 3 di notte nella fontana del Moro a piazza Navona. A "vestirli" solo un paio di boxer e per immortalare la perfomance, fuori dalla vasca, un amico con il cellulare. La scena non è sfuggita ai carabinieri della stazione di Roma Centro, in transito nella zona. Da prima i militari hanno invitato i due 19enni, uno di Roma, l'altro di Torino, ad uscire. Poi li hanno multati per 600 euro.

L'amico, romano di 20 anni, che li stava riprendendo con il cellulare è stato identificato. La fontana non è stata danneggiata.