Bagno nella Fontana di Trevi: "Era il mio sogno"

Da Fontana di Trevi alla Fontana dei Quattro Fiumi, passando per piazza Farnese e piazza Trilussa. Cambia il quartiere ma non cambia lo scenario con turisti e non che continuano a tuffarsi nei monumenti della Capitale. Ultimo in ordine di tempi un 46enne residente a Guidonia, sorpreso e fermato dalla Polziia Locale di Roma Capitale dopo essere entrato all'interno della Fontana di Trevi.

L'uomo è stato fatto uscire e nei suoi confronti è stata applicata una sanzione di 450 euro oltre all'ordine di allontanamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana. Alla domanda sul perchè fosse entrato nella fontana l'uomo, sempre collaborativo, ha risposto ai 'caschi bianchi' che era un suo sogno sin da piccolo e che sperava di poterla fare franca, cosa che non è riuscita vista la sorveglianza h24 della fontana monumentale della Città Eterna.