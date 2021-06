Piazza Navona: bagno di gruppo nella fontana dei Quattro Fiumi

Dal bagno nuda da sola a quello di gruppo. Nulla di rilevante in piena estate, peccato che lo specchio d'acqua utilizzato per rinfrescarsi siano le fontane monumentali di Roma. Da piazza Colonna, dove una donna è stata ripresa a fare il bagno nuda in pieno giorno, a piazza Navona cambia la piazza ma non l'inciviltà. Sono infatti cinque i ragazzi immortalati da un video mentre si tuffano nella fontana monumentale dei Quattro Fiumi, con gli stessi poi fatti uscire e multati dalla Polizia Locale.

Il bagno notturno intorno alle 2:00 della notte fra giovedì e venerdì. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro (ex Trevi), grazie anche all'ausilio di alcune immagini realizzate da un passante, ad intercettato i cinque ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Due tedeschi, un iraniano, un belga ed un francese, questa la loro nazionalità.

Una volta identificati, sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di polizia urbana. Nei loro confronti applicata anche la misura dell'ordine di allontanamento.