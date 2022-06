Tuffo all'alba nella fontana di Trevi, multato giovane turista

Un tuffo all'alba nella fontana di Trevi costato una multa da 450 euro. A doverla pagare un giovane turista spagnolo. E' accaduto alle 5:00 di questa mattina, domenica 19 giugno, quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, nel corso del servizio di controllo a tutela delle piazze e monumenti del Centro Storico, ha fermato un ragazzo che era appena entrato all’interno dello specchio d'acqua reso celebre dalla pellicola La Dolce Vita di Federico Fellini.

Fatto uscire subito dall’acqua, gli agenti del I gruppo Trevi lo hanno identificato e sanzionato. Nei confronti del giovane, 26enne residente in Spagna, è stata elevata la sanzione prevista di 450 euro secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.

In topless nella fontana di piazza della Repubblica

Multe da 450 euro che non sembrano purtroppo scoraggiare questi incivili aspiranti bagnanti, come accaduto sempre in questo mese di giugno, quando i caschi bianchi hanno identificato una coppia che era entrata nella fontana della Naiadi di piazza della Repubblica. Una vera e propria immagine di degrado, con lei in topless ed un ragazzo accanto che in boxer, urina nella fontana.

I precedenti

Che le fontane di Roma siano vasche a cielo aperto, abusate, ormai è diventata (quasi) la normalità. Come lo scorso 21 maggio, in via Goffredo Mameli, quando una coppia ha fatto il bagno nella fontana sotto al Gianicolo. Lui boxer, lei in costume. Entrambi ripresi in un video. Andando ancora indietro, lo scorso 24 aprile un uomo si è liberato della maglietta e a torso nudo si è immerso nella fontana del Tritone del Bernini, in piazza Barberini. Il giorno prima un senzatetto aveva immerso invece i piedi nella fontana di piazza Navona. Il giorno prima ancora fuil turno di due turisti olandesi che entrarono ella Fontana di Trevi cercando di confondersi con la calca di turisti del pomeriggio. Stamattina ancora un bagno ed ancora una multa.