Le fontane storiche di Roma sono piscine usate per tuffi e bagni di notte

L'estate a Roma non è ancora finita, soprattutto per i turisti che - complici le temperature gradevoli - di notte pensano bene di farsi un bagno. Non è però Ostia la meta, bensì la fontana di Trevi o quella di piazza Navona. Sono queste la nuove località "balneari" per un bagno improvvisato.

Già, perché ai turisti in visita nella Capitale piace tuffarsi e fare il bagno nella piscina più bella di Roma, quella della fontana di Trevi. Un bagno illegale, va sottolineato, che costa "appena" - si fa per dire - 450 euro. È quanto ammonta la sanzione da pagare una volta pizzicati dalla polizia locale.

Gli ultimi episodi nelle scorse ore, i video, neanche a dirlo, diffusi su 'Welcome to Favelas'. In uno si vede un ragazzo che, dopo il bagno, scavalca ed esce dall'acqua che bagna la fontana di piazza Navona sotto una splendida luna. Nell'altro, invece, si vede un ragazzo a torso nudo sorseggiare addirittura una birra a mollo nella fontana di Trevi.

Episodi non isolati che si ripetono con frequenze. A inizio settembre due ragazze si erano immerse ella vasca di piazza di Trevi. A farle uscire gli agenti della polizia locale, che le hanno identificate e sanzionate. Fatte uscire dai caschi bianchi sono state multate per 450 euro e sottoposte a daspo urbano. E ancora stesso copione a fine mese scorso nella fontana della Barcaccia.