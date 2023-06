Bagno nella fontana di Trevi: poi colpisce due agenti a calci e pugni

Due video: in uno una donna che si fa il bagno in reggiseno all'interno della fontana di Trevi. Nell'altro, la stessa persona, forse una turista, accerchiata dai vigili dopo essere uscita dalla fontana monumentale. In entrambe le riprese due aggressioni, sempre a opera della donna: la prima nei confronti di un agente che era entrato in acqua per farla uscire, colpito con una manata mentre la donna sta per uscire dal bordo. Nell'altro ad avere la peggio è invece una vigilessa, con le immagini rese noto da Welcome to Favelas che la riprendono cadere in terra dopo essere stata colpita con un calcio al petto dalla bagnante illegale, che verrà poi portata via dai caschi bianchi.

Le scene di degrado arrivano dalla centralissima Fontana di Trevi, dove nonostante una presenza fissa della polizia di Roma Capitale anche per scongiurare il tristemente noto fenomeno dei bagni nello storico specchio d'acqua del Centro di Roma, i turisti e i romani a mollo non smettono di palesarsi.

Due riprese choc: nelle prime si vede la donna dentro la piscina rifiutarsi di uscire nonostante l'invito di uno degli agenti in presidio a piazza di Trevi. Il vigile è costretto a entrare in acqua ma la donna non esce, anzi, indietreggia quasi in segno di sfida, facendosi beffa dell'agente. Una scena che non è passata inosservata alle centinaia di persone presenti a fontana di Trevi che hanno immortalato l'accaduto con i propri smartphone. Poi l'inaspettato, con la donna che una volta arrivata al bordo della fontana, raggiunta oramai dal casco bianco, lo colpisce al volto facendogli cadere il berretto.

Braccata dagli agenti presenti, sempre su Welcome to Favelas si vede un secondo video. Qui la stessa donna, ancora in reggiseno e con una sigaretta fra le labbra, è accerchiata dai vigili. Poi improvvisamente sferra un forte calcio verso l'addome di una agente che per il colpo subito cade in terra. Le immagini si concludono poi con la bagnante portata via dai caschi bianchi.

Oltre alla sanzione di 450 euro prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale per il bagno nella fontana la donna potrebbe essere indagata per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Duro il commento del sindacato Sulpl Roma- Cse Flpl -Diccap della polizia locale: "Sono anni che facciamo da “assistenti ai bagnanti” con fischietti e tuffi vari. Sono anni che abbiamo chiesto che la discesa a bordo vasca fosse contingentata e disciplinata a piccoli gruppi magari dopo il pagamento di un piccolo contributo. Come fanno tutte le città, più evolute evidentemente di Roma, a tutela delle loro ricchezze turistiche. È così difficile per i politici che amministrano questa città fare come fanno i loro colleghi altrove?".