Piazza Navona, bagno nella fontana dei Quattro Fiumi: tre turisti nei guai

Ancora un bagno in una fontana di Roma. Questa volta è successo intorno alle 2,30 di questa notte, a piazza Navona. Ad intervenire è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Centro, che ha fermato tre cittadini, di nazionalità francese, mentre erano in acqua nella fontana monumentale dei Quattro Fiumi.

Per i tre turisti, un 32enne e due 23enne, è scattata la sanzione secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana. Tra sabato e domenica notte, invece, tre ragazzi sono stati ripresi nudi o seminudi nella fontana di piazza Barberini. La poliza locale in quel caso non è riuscita ad intervenire, ma sta esaminando i video delle telecamere della zona. Non è escluso si tratti dello stesso gruppo di giovani.