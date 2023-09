Uomo fa il bagno nella fontana della Barcaccia: vigili a mollo per farlo uscire

È entrato all'interno della fontana ed ha cominciato a bagnarsi per poi immergersi nell'acqua. Il bagno nella fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna. L'uomo, fatto uscire dai vigili urbani, è stato poi affidato alle cure del personale del 118.

Sono stati gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale, in servizio di controllo nella piazza del centro storico di Roma, a intervenire nel pomeriggio di martedì 19 settembre dopo che un uomo, nonostante la presenza delle forze dell'ordine per prevenire eventuali intemperanze dei tifosi spagnoli dell'Atletico Madrid, in trasferta nella Capitale per assistere al match di Champions League fra gli iberici e la Lazio, si è tuffato nella storica fontana della Barcaccia.

Entrati in acqua i caschi bianchi hanno fatto uscire l'uomo. In evidente stato confusionale è stato identificato in un cittadino del Ghana di 50 anni e affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ambulanza in ospedale.