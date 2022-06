Si leva la maglietta e si lava nella fontana dell'Altare della Patria

Si tolto la magliette, è entrato nella fontana del Tirreno, a destra dell'Altare della Patria, e si è lavato con un tubo. Ieri pomeriggio, un cittadino georgiano di 26 anni, senza fissa dimora, si è immerso totalmente in una delle fontane storiche di Roma.

A notare la scena, oltre alla numerosa folla di turisti, sono stati i carabinieri di Piazza Venezia che sono immediatamente intervenuti. L'uomo è stato quindi identificato e sanzionato per 300 euro e nei suoi confronti è stato emesso anche l'ordine di allontanamento dall'area del centro storico per 48 ore. La fontana non è rimasta danneggiata.