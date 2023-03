Vestito da centurione si spoglia e si tuffa nella fontana di Trevi

Un centurione - in mutande - a mollo nella fontana di Trevi nonostante a pochi metri vi fosse una pattuglia di vigili urbani. Il temerario bagnante si è palesato la notte fra sabato e domenica in una fontana di Trevi gremita - come al solito - di romani e turisti. Trentacinque anni, inglese, il turista è poi uscito dallo specchio d'acqua dove ad attenderlo ha trovato gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Identificato nei suoi confronti i caschi bianchi hanno elevato una sanzione da 450 euro.

A novembre un altro bagno

Storico monumento romano visitato ogni giorno da migliaia di turisti dove diverse volte - nonostante un presidio fisso della polizia locale - si sono registrati bagni notturni e non. L'ultimo documentato dal nostro giornale nel novembre dello scorso anno quando un giovane turista si spogliò e si rinfrescò nella fontana di Trevi, anche per lui fu elevata una multa da parte dei caschi bianchi.