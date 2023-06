Il bagnino che salva i ragazzi nelle spiagge libere lasciate senza soccorsi: "Un 13enne stava per morire"

Qualche secondo in più e sarebbe potuta finire in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha rischiato la vita nel pomeriggio di sabato 10 giugno a Ostia, a salvarlo Alin Stoian, il bagnino del 'Bahia' che ha percorso circa 100 metri dalla riva intervenendo nel tratto di mare lasciato senza servizio di si salvamento. Il 42enne ha preso di peso il minorenne che già aveva bevuto molta acqua portandolo sulla spiaggia per poi effettuare le prime manovre di rianimazione in attesa del 118.

I medici hanno quindi continuato i soccorsi per poi portare il tredicenne al Grassi di Ostia in codice rosso. Il giovanissimo non è in pericolo di vita. Insomma, un dramma evitato proprio nel tratto di arenile ancora non presidiato dai marinai di salvataggio. La gara predisposta per garantire assistenza ai bagnanti è infatti andata deserta. Al momento, dunque, il servizio non è offerto e fare il bagno rischia di essere pericoloso per la propria vita.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era con altri amichetti. Si stavano tuffando dal pontiletto del ponte dei pescatori, rotto da tempo. Si è lanciato da due metri di altezza ed è finito in una buca profonda scavata dal gioco delle correnti. Da lì non è più risalito fino all'arrivo di Alin Stoian. Il tutto si è consumato all'altezza della spiaggia bianca, anche chiamata spiaggia degli sposi. Una di quelle senza controlli dall'inizio della stagione balneare e, in questi giorni, con le scuole ormai chiuse, l'affluenza di giovani è aumentata.

Il bagnino del Bahia, sentite le grida dalle tantissime persone in spiaggia, si allarmato e ha remato a tutta velocità, poi quando ha visto il ragazzo in acqua si è tuffato e l'ha recuperato. "Perdeva già schiuma bianca dalla bocca. Non è possibile che io debba guardare fino a trecento metri dalla mia postazione, sono dovuto intervenire per forza, quel ragazzo stava rischiando la vita", racconta Alin che aggiunge: "Il Municipio deve fare qualcosa subito, il pericolo si ripete e non sempre può andare bene".

Non è la prima volta che un suo intervento diventa decisivo, vitale. Due anni fa era intervenuto nella Spiaggia Gialla, una di quelle libere gestite dal Comune di Roma che - in mezzo alla settimana - non aveva il servizio di salvataggio garantito. Ancora prima il salvataggio di un 12enne poi elitrasportato in ospedale, sempre nella spiaggia libera municipale dell'ex colonia, in lungomare Paolo Toscanelli.

L'episodio rilancia così anche le polemiche legate all'assenza di marinai di salvataggio, come già denunciato dalla neonata Anab Lazio, l'associazione assistenti bagnanti: "Alin ancora una volta si distingue per professionalità e tempestività, ancora una volta su una spiaggia limitrofa non sorvegliata. Sono anni che accadono certe cose, basta! Le spiagge libere di Roma devono essere sorvegliate durante la stagione balneare".