La badante non cade nel tranello e sventa la truffa a danno di un'anziana

A scoprire la sua trama è stata la badante dell'anziana signora finita nel mirino del truffatore. Una tecnica assodata, la telefonata del fantomatico nipote in difficoltà che rischia la galera se la nonna non versa subito una somma di denaro. Un raggiro che fa leva proprio sul sentimento e l'istinto di protezione di nonni e nonne, che pur di togliere dai guai il proprio nipote o figlio consegnano al truffatore di turno oro, gioielli e tutti quei preziosi necessari a saldare il debito del parente di turno.

Truffe che però non sono più una novità - anche se ancora sono molte quelle portate a termine - sia grazie alle notizie rese pubbliche dagli organi d'informazione sia grazie alle azioni di prevenzione attuate dalle forze dell'ordine, impegnate quotidianamente nelle campagne di sensibilizzazione contro le truffe alle persone della terza età.

Proprio la conoscenza di questi possibili raggiri ha mandato in aria i piani dell'ennesimo truffatore che - dopo aver chiamato ad un'anziana 78enne spacciandosi per il nipote in difficoltà economica - si è presentato a casa della vittima di turno per riscuotere il denaro. Ad aprirgli la porta dell'appartamento di via Tor de' Schiavi, nella zona di Centocelle, ha però trovato la badante che - dopo aver compreso che fosse in atto un tentativo di truffa - ha prima allontanato il malintenzionato e poi chiamato il 112.

La truffa è stata tentata intorno all'ora di pranzo dello scorso venerdì 9 dicembre. A provare a sfilare il denaro di una 78enne un ragazzo minorenne, arrivato a Roma dalla provincia di Napoli. Nonostante un tentativo di fuga il ragazzo - un 17enne - è stato fermato poco dopo dagli agenti delle volanti della questura di Roma. Riconosciuto dalla collaboratrice domestica come il ragazzo che poco prima aveva bussato alla porta di casa, il truffatore è stato denunciato per tentata truffa aggravata.