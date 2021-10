Studente picchiato e rapinato dal branco: la baby gang non potrà entrare nei locali di Roma Nord per 2 anni

Lo picchiarono violentemente all'alba dello scorso 26 settembre a Vigna Stelluti, nella zona di Roma Nord. Un'aggressione feroce con spintoni, calci, pugni e poi la rapina. Vittima di un branco di 14enni uno studente di 25 anni, poi trasportato in ospedale con una contusione all'occhio sinistro, il sopracciglio spaccato, escoriazioni agli arti inferiori e superiori ed una prognosi di 30 giorni. Baby gang che poi venne geolocalizzata attraverso lo smartphone appena rubato nella zona del Flaminio. Banda in relazione alla quale il Questore di Roma ha adottato un provvedimento di Dacur (divieto d’accesso alle aree urbane) per la durata di 2 anni.

In particolare verso le ore 05:50 del 26 settembre si era presentato presso il XV Distretto di Polizia Ponte Milvio, diretto da Mangino Luigi, un uomo, il quale, emotivamente scosso e visibilmente ferito sulla parte destra del volto, ha riferito loro di essere stato vittima di una rapina da parte di tre giovani, probabilmente minorenni. La vittima ha poi precisato che i ragazzi, autori della rapina, si trovavano sul suo medesimo autobus ed erano scesi con lui alla fermata nei pressi di Piazza dei Giuochi Delfici.

Una volta scesi dal bus i giovani hanno iniziato ad aggredirlo con calci e pugni sul volto, fino a quando, caduto, è stato rapinato del cellulare, di un orologio e del portafoglio. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all'applicativo per localizzare il cellulare, i 3 ragazzi sono stati rintracciati ed arrestati dagli agenti della Sezione Volanti in via Flaminia.

Nei confronti dei tre minori, ai quali il Tribunale per i minorenni ha applicato, in sede cautelare, la prescrizione della permanenza in casa nelle ore notturne, si affianca il provvedimento del Questore di Roma, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine (art. 13 bis della legge n. 48/2017), che interdice, ai 3 ragazzi, l'accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento della zona urbana di Corso Francia e Ponte Milvio, dove è avvenuta l'aggressione, per la durata di 2 anni.