La baby gang che ha pestato un uomo con la scusa di una sigaretta

"Scusa, hai una sigaretta?". Un "no", come risposta, che ha però fatto scattare la furia del branco. Un gruppo di circa otto ragazzini minori ha aggredito ieri sera intorno alle 22, un 42enne del Bangladesh che si trovava nel parco Giordano Sangalli, a via di Tor Pignattara a Roma.

È stata la stessa vittima a denunciare l'accaduto alla polizia. Secondo il suo racconto, i ragazzini gli avrebbero prima chiesto una sigaretta e poi lo avrebbero aggredito con calci e pugni. La vittima è stata medicata sul posto. Indagano la polizia e la squadra mobile di Roma, ora a caccia della baby gang.