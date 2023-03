La baby gang che bullizza i ragazzini al parco giochi, ancora un caso. La denuncia di una mamma

Atti intimidatori e bullismo. Una baby gang composta da giovanissimi che continua a imperversare per le strade del III municipio Montescaro, in particolare nella zona di Talenti. Ancora un'aggressione a danno di adolescenti, presi di mira mentre si trovavano in un luna park del quartiere residenziale di Roma nord. A raccontare l'accaduto - dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine - la madre di un 14enne, "preso a schiaffi e minacciato con i suoi amici dopo essere andati a festeggiare il compleanno di uno di loro".

Una prevaricazione che segue quella dello scorso febbraio, avvenuta sempre in via Corrado Alvaro e ancor prima un pestaggio, avvenuto al centro commerciale Porta di Roma nel novembre dello scorso anno. Una situazione denunciata a più riprese dai genitori preoccupati anche agli amministratori di Piazza Sempione con famiglie, associazioni e comitati di quartiere uniti in una mozione di iniziativa popolare per chiedere al municipio III di monitorare, contrastare e prevenire quella che i firmatari definiscono “un’emergenza”.

Baby gang al parco giochi di Talenti

Atti di bullismo e vessazioni che però non sono cessati. Come ha voluto raccontare la madre di una delle vittime al nostro giornale: "E' accaduto domenica 26 marzo fuori dal luna park Fantasy di via Corrado Alvaro - racconta la mamma -. Tre ragazzi di 14 anni circondati da una decina di coetanei che li hanno minacciati di usare i coltelli e gli hanno chiesto dei soldi. Il tutto è nato da un insignificante diverbio tra uno dei due amici di mio figlio e uno dei componenti della banda ed è proseguito fuori nei pressi del capolinea degli autobus".

La richiesta d'intervento al 112

Ad avere la peggio il figlio 14enne che "nel tentativo di calmare gli animi ha preso due schiaffi in pieno volto da uno dei componenti della banda mentre gli altri li minacciavano e tentavano di estorcergli dei soldi. Dopo averlo picchiato il gruppetto si è allontanato e i tre ragazzini hanno chiamato il 112 e il padre di uno di loro. All'arrivo dei carabinieri alcuni degli aggressori erano di nuovo lì e il ragazzino che ha ricevuto le percosse ha riconosciuto quello che lo aveva picchiato indicandolo ai carabinieri che lo hanno identificato". La donna ha poi presentato regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Talenti.

La doppia aggressione a febbraio

Talenti dove, come accennato, lo scorso 8 febbraio furono due le aggressioni che videro protagonisti in negativo una baby gang. Prima a danno di due ragazze non ancora 14enni, e poi nei confronti di altri due coetanei, amici delle prime due adolescenti aggredite dalla banda. Un pomeriggio di paura, che allarmò gli abitanti del quartiere residenziale del III municipio Montesacro.

Pestaggio al centro commerciale

Un episodio che seguì di pochi mesi un'altra aggressione, più grave, avvenuta nei pressi del centro commerciale Porta di Roma. In quel caso ad avere la peggio fu un 18enne, finito in ospedale con la frattura scomposta della caviglia.

"Ho parlato con il presidente del municipio e chiesto un intervento - conclude la madre del 14enne aggredito in via Corrado Alvaro -. È necessario avere un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. I nostri ragazzi sono in balia di queste bande di teppisti che vengono dai quartieri limitrofi. Bisogna fare qualcosa".