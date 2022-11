Baby gang minaccia un 15enne e picchia il padre intervenuto per difenderlo

Hanno tra i 13 ed i 16 anni e sono accusati di tentata estorsione e lesioni. A finire a processo una baby gang di romani, residenti in diversi quartieri del IX municipio, ritenuti responsabili dell'aggressione ad un uomo, padre di un ragazzo di 15 anni, sceso in strada per difendere il figlio a cui la banda aveva provato a rapinare poche decine di euro. Era lo scorso 17 giugno quando le forze dell'ordine intervennero a Fonte Nuova, comune della provincia nord est della Capitale, per l'aggressione al padre dell'adolescente e la tentata estorsione al loro coetaneo. Chiuse le indagini preliminari i quattro sono chiamati a fornire la loro versione dei fatti davanti al pubblico ministero titolare del procedimento giudiziario.

A comporre la baby gang, quattro ragazzi romani, fra i quali un minore di 14 anni -e per questo non imputabile. Secondo quanto accertato i fatti avvennero nel pomeriggio dello scorso 17 giugno quando i quattro amici accerchiarono un loro coetaneo che stava portando il cane a fare una passeggiata. "Dacci 10 euro e non ti succede niente", le minacce nei confronti della vittima che invece di cedere all'estorsione si rifiutò di consegnargli il denaro.

Alla scena assistette il padre della vittima, allertato dalla richiesta d'aiuto del figlio. Una volta sceso in strada per difendere il suo ragazzo l'uomo venne però picchiato dalla baby gang, tanto da essere costretto alle cure dell'ospedale. Sul posto intervennero i carabinieri che trovarono in strada diversi adolescenti. Fra loro i quattro autori della tentata estorsione. A distanza di cinque mesi i quattro ragazzi sono finiti alla sbarra. Dovranno difendersi dalle accuse di tentata estorsione nei confronti dell'allora 15enne e lesioni nei confronti del padre di quest'ultimo.