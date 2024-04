La baby gang di Centocelle che aggredisce i bambini. I residenti esasperati: "Organizziamoci da soli"

È stato preso di mira mentre stava giocando a nascondino, poi è stato trascinato nella metro di piazza dei Mirti ed è stato strattonato. A salvare un bambino di 10 anni dall'aggressione di una baby gang di Centocelle è stata la sorella di 12 anni. Le sue urla hanno fatto scappare i teppisti, salvato il fratellino - rimasto illeso - e allertare i genitori. Non solo. La giovanissima è anche riuscita a fare una foto della banda di bulli che il padre ha voluto postare su un gruppo Facebook di quartiere, facendo così scattare l'allarme.

La denuncia del papà

Il fatto è accaduto lo scorso 31 marzo, a Pasqua. "Intorno alle 17 questi ragazzi - si legge nel post del papà che ha diffuso anche una immagine della gang subito dopo il fatto - hanno accerchiato mio figlio all'entrata della metro e lo hanno strattonato con l'intenzione di picchiarlo. Per puro caso mia figlia qualche minuto prima li ha fotografati perché avevano un fare sospetto. Se qualcuno ha più informazioni mi scriva in privato poiché sporgerò denuncia presso la caserma dei carabinieri di zona".

Le reazioni

Il messaggio in poco tempo è diventato virale nel quartiere. "Stanno tutti i giorni alla fermata della metro mirti e più di qualche volta sono stati segnalati, ma non gli fanno nulla", risponde una donna tra le centinaia di commenti che hanno animato il post. Una versione ripresa anche da una mamma: "Sono sempre i soliti hanno accerchiato pure mia figlia stanno sempre lì". E ancora, un'altra donna: "Mio figlio di 13 anni è stato aggredito dentro il centro commerciale Primavera. Ho regolarmente denunciato, sono spariti per un po' e ora sono di nuovo a spasso".

Residenti pronti all'azione

"Piazza dei Mirti ormai è abbandonata a questa gente purtroppo. Non se ne può più. I controlli non ci sono siamo abbandonati a noi stessi e chi ha dei figli si deve fare il segno della croce che ritornino a casa senza che gli succeda nulla", il pensiero di un residente di Centocelle. Che lo stato d'animo dei genitori e dei residenti sia al limite lo dimostrano anche i tanti commenti di chi valuta di passare all'azione: "Organizziamoci invece di parlare qui e scendiamo noi e i nostri figli", scrive un cittadino. E ancora: "Invece di scrivere, scendete in gruppo e polverizzateli, altrimenti non cambierà mai nulla".

"La nostra attenzione è massima"

Il caso è diventato anche politico. Fratelli d'Italia punta il dito sulla mancata sicurezza, come sottolineano il consigliere in assemblea capitolina Mariacristina Masi e il consigliere del V Municipio Daniele Rinaldi: "Quanto accaduto a Centocelle è solo la punta dell'iceberg. Da mesi è in corso un proficuo confronto con la prefettura di Roma sulle cosiddette baby gang, che ormai, in diversi quartieri, costituiscono un problema di sicurezza da non sottovalutare. La nostra attenzione è massima, vorremmo che il sindaco sia, su questi argomenti relativi alla sicurezza, più incisivo e determinato".

"Continueremo a farci portavoce delle istanze dei cittadini, che sono sempre più preoccupati dell’atteggiamento aggressivo di queste bande, che minacciano anche le attività commerciali. Il problema, ricordiamo, non riguarda solo le periferie romane. Abbiamo interessato anche i nostri parlamentari affinché nell’inerzia della Giunta Capitolina sia acceso un faro sul tema e si mettano in campo azioni concrete", sottolineano gli esponenti di Fratelli d'Italia.