Roma, baby gang e vendette tra minorenni: casi in crescita dalla riapertura delle scuole

Sono almeno cinque, quelli documentati dalle forze dell'ordine, i casi di pestaggi, appuntamenti trappola e rapine commessi da minorenni o neo 18enni a Roma e provincia in meno di un mese. Dall'inizio dell'anno scolastico, e con un nuovo via vai di giovanissimi in città, le aggressioni di baby gang o le spedizioni punitive, a volte anche dietro appuntamento sui social, sono in aumento. Episodi che la polizia di Stato e i carabinieri monitorano.

Le rapine dopo i pestaggi

Diversi i casi nei quali i minorenni, che siano da soli o in compagnia di amici, vengono accerchiati e rapinati. L'ultimo nella zona di Pietralata dove un 15enne è stato attirato in una trappola assieme agli amici, picchiato e rapinato da un branco di giovanissimi.

Un'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 4 ottobre al parco Meda, al Tiburtino. A raccontare quanto subito da un 15enne la mamma, dopo aver sporto regolare denuncia-querela ai carabinieri della stazione di Casal Bertone. Un gruppo di giovanissimi lo ha avvicinato con una scusa. Una volta capito l'andazzo il 15enne ha provato a scappare, ma raggiunto è stato schiaffeggiato e colpito a calci e pugni. Poi la rapina del borsello che portava a tracolla.

Un fatto simile a quello accaduto nella serata di mercoledì 27 settembre, intorno alle 19:30 in via Sabaudia, in zona Villa Gordiani. Lì uno studente di 16 anni stava tornando a casa quando è stato accerchiato, aggredito e rapinato da un branco di giovanissimi. Qualcuno del gruppo ha aggredito il minorenne per poi strappargli la catenina d'oro.

Le vendette tra minorenni dopo gli insulti sui social

I casi più delicati, molti dei quali non denunciati per paura, sono quelli delle vendette personali, o meglio degli appuntamenti trappola. Episodi violenti che nascono spesso da uno sguardo di troppo o da uno screzio, poi alimentati nelle chat private di gruppo oppure sui social come Instagram o TikTok. Ai Colli Portuensi un 14enne - dopo aver avuto un alterco sui social con alcuni coetanei - è stato pestato dal branco a due passi da casa.

Il minorenne, lo scorso 20 settembre, è stato accerchiato da almeno dieci persone, tutti minorenni, poi è stato chiuso in un angolo e preso a pugni. Colpi talmente forti che lo hanno steso, procurandogli la rottura del setto nasale. I medici, essendo lesioni sopra i venti giorni, hanno contattato d'ufficio gli agenti della polizia del distretto di Monteverde che hanno identificato alcuni aggressori e che ancora indagano.

Nella zona di Labaro, invece, una tredicenne è stata pestata in largo Giampaolo Borghi, davanti all'IC Karol Wojtyla. A raccontare il fatto a RomaToday era stata mamma Graziella che ha denunciato la violenza subita dalla figlia al commissariato di polizia di Flaminio Nuovo. Era giovedì 21 settembre quando la giovane studentessa appena uscita da scuola è stata avvicinata da due ragazze, una più grande di lei. Una di loro, secondo quanto denunciato dalla mamma della vittima, le avrebbe tirato una bottiglia d'acqua alle spalle, prendendola in testa. Quindi la seconda parte dell'aggressione, più violenta, con una serie di pugni al volto.

Secondo quanto riferito dalla donna al nostro quotidiano, l'aggressione sarebbe scaturita da lontano: "Giorni prima mia figlia era stata minacciata e insultata su Instagram da una compagna di scuola. Il giorno prima della violenza si sono incontrate per chiarire e quella ragazza ha chiamato due sue amiche per darle una lezione". Una vendetta.

Pestaggi e spaccio

Da inizio dell'anno scolastico le forze dell'ordine monitorano anche altri due fenomeni: i pestaggi per futili motivi e il piccolo spaccio. A Rocca Priora, comune dei Castelli e della provincia di Roma, un ragazzo neo maggiorenne in compagnia con altri amici ha aggredito il titolare di un negozio cinese e lo ha steso con un pugno al volto, per poi allontanarsi, prendere il bus Cotral e andare a scuola, salvo poi confessare quanto commesso ai carabinieri. Una aggressione senza motivo apparente.

A Ostia, invece, è stato scoperto un giro di spaccio al parco Pietro Rosa, il "parchetto", come lo chiamano gli studenti e i minorenni che lo frequentano. A tenere in pieni il "passamano" di hashish e marijuana erano quattro minorenni tra i 14 e 17 anni. Una volta fermati, sono stati trovati in possesso di circa 50 dosi di stupefacenti e alcune banconote di piccolo taglio. I clienti erano loro coetanei.