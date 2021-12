Vestito da Babbo Natale a bordo di un'Enjoy: le rapine a Roma nord del trapper che non ha sfondato

Una carriera nella musica trapper (ancora) non decollata. Quella da rapinatore, invece, già finita. Nonostante in un episodio, per sviare le indagini, si fosse anche vestito da Babbo Natale. A finire nei guai dopo una serie di colpi a Roma nord, un uomo di 35 anni trasferito da anni nella Capitale dopo un girovagare tra nord Italia e Sardegna. Fatale, ai fini delle indagini dai carabinieri della compagnia Trionfale, l'ultimo episodio, quello di ieri sera al Fleming dove il trapper è entrato in una tabaccheria in via Flaminia vecchia per saccheggiarla.

Qui, dopo la reazione del titolare, ha usato le maniere forti e, con il calcio di una pistola che portava sempre con sè, ha colpito il lavoratore stordendolo per poi rubare 1500 euro dalla cassa e fuggire a bordo di una Enjoy, l'auto del servizio sharing che utilizzava per muoversi. A prenderlo sono stati proprio i militari dell'Arma che l'hanno bloccato all'altezza di Corso Francia, dopo qualche momento di tensione quando il trapper 35enne ha tentato di evitare l'arresto minacciando i carabinieri con la sua pistola.

Disarmato, è stato messo in stato di fermo. Da lì, la conseguente perquisizione nell'appartamento dell'uomo ha fatto il resto. In casa gli inquirenti hanno trovato elementi utili che hanno dato riscontro alle loro intuizioni investigative: oltre ad alcuni abiti sospetti, sono stati trovati anche i proietti che potevano armare la pistola usata dal rapinatore per minacciare le vittime, un chilo e 200 grammi di hashish e alcuni testi di canzoni che raccontavano le gesta di un rapinatore.

Ma c'è di più. Risalendo ai dati delle Enjoy usate, che il trapper noleggiava usando un account falso, i carabinieri hanno mappato i suoi movimenti e, basandosi su una serie di identikit che alcuni testimoni avevano già fornito agli inquirenti, hanno ricostruito le sue azioni. Secondo quanto riscontrato dall'Arma, sono state cinque le rapine accertate e messe a segno nell'arco di 10 giorni.

Il 7 dicembre ha rapinato una farmacia in via dei Giuochi Istmici. Dopo due giorni, vestito da Babbo Natale appunto, ha saccheggiato la farmacia di via Luigi Bodio. Ancora l'undici dicembre, a Ponte Milvio, sempre una farmacia. Il giorno dopo, una tabaccheria in via della Farnesina e quindi, l'ultima, ieri in via Flaminia Vecchia. Su altri colpi simili, i carabinieri sono ancora chiamati a far luce. Il 35enne che non aveva trovato fortuna nella musica trap, che adesso deve rispondere di rapina e porto abusivo di armi, ha alle spalle diversi precedenti penali.