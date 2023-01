B&b come base di spaccio: in stanza cocaina e ketamina

Un bed&breakfast in zona Esquilino trasformato in base per lo spaccio. Lo hanno scoperto i poliziotti del commissariato Viminale, che nelle ultime settimane, insieme con i colleghi e le altre forze dell’ordine, hanno puntato i fari sulla stazione Termini e le zone che la circondano.

Gli agenti, dopo una lunga osservazione e diversi appostamenti, hanno fatto scattare il blitz in una struttura di via Napoleone III. Una volta dentro la camera hanno sorpreso due cittadini algerini di 18 e 30 anni e diversi involucri di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e ketamina.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio in concorso e, dopo la convalida, è stata applicata per entrambi la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.