Animali morti e carenze igienico sanitarie, la scoperta nell’azienda agricola

Animali morti non dichiarati al servizio veterinario dell'Asl, carenze igienico sanitarie e lavoratori in nero. Sono alcune delle irregolarità che i poliziotti del distretto Casilino hanno riscontrato in due aziende agricole in cui hanno condotto una serie di controlli insieme con il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i medici veterinari della ASL Roma 2.

Nnel corso dell’attività gli agenti hanno scoperto irregolarità di natura contrattuale - lavoratori non in regola e inosservanza delle norme di sicurezza - e, in una delle due aziende, anche di natura igienico sanitaria e problematiche nella gestione degli animali.

I veterinari intervenuti hanno inoltre scoperto diverse pecore morte all’interno della struttura, contestando ai titolari la mancata comunicazione dei decessi e anche della macellazione. Per entrambe le aziende agricole sono alla fine state scatate multe per un totale di oltre 30.000 euro.