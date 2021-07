Lite per viabilità si trasforma in aggressione, pugni in faccia e sassate a un imprenditore

I militari dopo la denuncia hanno immediatamente avviato le indagini e sono riusciti a risalire sia al 21enne sia agli amici, complici anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento e lesioni personali.

Pugni in faccia e sassate contro l’auto per una banale questione di viabilità. È successo lo scorso 9 luglio all'Axa, vittima un imprenditore che percorrendo piazza Eschilo ha avuto la sfortuna di incrociare un 21enne e due suoi amici.