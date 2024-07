"Metti il guinzaglio al cane, siamo in pizzeria". Lui reagisce e lo pesta davanti ai figli e alla moglie

È stato letteralmente massacrato di botte davanti ai figli di 10 anni. La sua colpa quella di aver difeso la moglie che aveva rimproverato un giovane di essere entrato in una pizzeria con il suo cane molosso, senza museruola e senza guinzaglio. Il padrone dell'animale, ricevuto l'ammonimento, si è però scagliato contro la famiglia prendendo ripetutamente a pugni l'uomo.

Avvocato difende la moglie e viene massacrato

Vittima della vicenda avenuta domenica 21 luglio è l'avvocato Mauro Dainelli, 63 anni, che ieri è finito in ospedale per le ferite riportate. Ne avrà per quindici giorni. L'avvocato dopo il pestaggio si è rivolto ai carabinieri denunciando quanto avvenuto domenica in un locale alla Balduina. "Eravamo in pizzeria per un pranzo in famiglia. - spiega il legale a RomaToday - A un certo punto è entrato questo ragazzo con un molosso al seguito, era senza guinzaglio e senza museruola. Mia moglie e i nostri bambini avevano paura. Hanno appena 10 anni".

Avvocato Mauro Dainelli finisce in ospedale dopo violenta aggressione

A quel punto l'avvocato Dainelli e la moglie chiedono al giovane di legare il cane. La risposta però non è quella sperata. Il ragazzo insulta la donna e il legale, e gli animi si fanno tesi. "Intuita la situazione sono uscito dalla pizzeria e ho preso lo smartphone per chiamare il 112", racconta l'avvocato anticipando l'aggressione. Già, perché il ragazzo e il cane escono e lo seguono.

Famiglia aggredita da un cane senza guinzaglio

"Neanche il tempo di far fare uno squillo che sono stato preso a pugni. Mi ha colpito prima alla testa, poi ripetutamente al volto centrandomi la mandibola. Quindi di nuovo alla nuca e al petto. Nel frattempo il cane ha provato a mordermi. Fortunatamente mi sono divincolato e mi ha strappato solamente parte di pantaloni. Ha anche tentato di darmi fuoco ai capelli con un accendino. Non solo, mentre mi allontanavo mi ha anche tirato una bottiglia di vetro che sono riuscito a schivare", racconta l'avvocato che ha messo tutto nero su bianco nella sua denuncia.

Scene di terrore

Le urla dei figli, della moglie e dei testimoni, riescono a calmare la furia del ragazzo e del suo cane. "Dopo 30 minuti dalle chiamate fatte al 112 è arrivata la polizia di Stato che ha identificato il ragazzo". Subita l'aggressione l'avvocato va all'ospedale San Carlo di Nancy. Gli vengono riscontrati lividi, ferite e traumi. Quindi viene dimesso con una prognosi di 15 anni e va dai carabinieri a denunciare il tutto.

"Non capisco perché non lo abbiano portato via. È assurdo che i miei figli di dieci anni hanno assistito al pestaggio del loro padre e che la polizia intervenuta non ha arrestato il delinquente. Che insegnamenti diamo?", domanda l'avvocato Dainelli.