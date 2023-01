Morto Eugenio Pini, avvocato storico di poliziotti e carabinieri

E' morto Eugenio Pini, avvocato storico di carabinieri e poliziotti. Il legale, che aveva 53 anni, è stato anche punto di riferimento legale per le associazioni contro il bullismo. Prima di svolgere la professione forense, l'avvocato ha lavorato nella Polizia di Stato. E proprio come conoscitore delle criticità dei lavori legati alla sicurezza ha difeso numerosi appartenenti alle forze dell'ordine e delle forze armate, fornendo anche assistenza legale a diversi sindacati di polizia.

Tra i tanti incarichi assunti quello di difensore del carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio di Stefano Cucchi, e ultimamente quello di legale di Andrea Pellegrini, l’assistente capo della polizia di Primavalle finito agli arresti domiciliari con l’accusa di tortura dopo l’inchiesta della procura di Roma sul caso di Hasib Omerovic.

"Ho sempre concepito la mia vita come una vita di servizio - scriveva lo stesso avvocato sul suo sito - Dedicarmi al prossimo ed alla società nella quale vivo è un comandamento al quale non rinuncio. La cultura del prossimo è il nucleo centrale della prassi della mia esistenza''.

'Abbiamo appreso con immenso dolore la notizia della scomparsa dell’avvocato Eugenio Pini, professionista di immense doti umane e professionali. Per noi del Mosap questo è un momento davvero triste perché non abbiamo perso solo un grande avvocato, ma soprattutto un grande amico''. Il cordoglio di Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) -. L’avvocato Pini ha sempre difeso uomini e donne in divisa - aggiunge - Tra i suoi successi, l’assoluzione dei poliziotti del caso Narducci. Lo ricorderemo come un grande uomo e un grande avvocato. Possa giungere alla sua famiglia il nostro sincero abbraccio".

"La morte dell’avvocato Eugenio Pini ci lascia sgomenti. Con lui avevamo avviato anni fa il progetto Nuova Difesa con il quale abbiamo offerto supporto e tutela legale agli appartenenti alle forze dell’ordine. Per loro l’avvocato Pini era un porto sicuro, oggi abbiamo perso un faro importante nella nostra associazione - dichiarano Celestino D’Angeli e Patrizia Massimini, vertici dell’Associazione Nuova Difesa, con la quale l’avvocato Eugenio Pini collaborava come legale - . Non abbandoneremo mai il progetto che lui ha tanto appoggiato e proveremo giorno dopo giorno a portare a termine il progetto che abbiamo inseguito. Lo dobbiamo a lui a tutti i poliziotti e carabinieri che in questi anni ha difeso e che lui chiamava i suoi “ragazzi”. Nuova Difesa – concludono – si stringe alla moglie e ai figli dell’avvocato Pini"