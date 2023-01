Omicidio Scialdone, l'avvocato di Bonaiuti: "Se tutti avessero fatto il loro dovere Martina sarebbe ancora viva"

Il gip di Roma ha convalidato l'arresto di Costantino Bonaiuti, accusato di aver ucciso l'avvocatessa Martina Scialdone di 35 anni, con cui aveva avuto una relazione, fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano. Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto la misura del carcere per il 61enne. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La procura di Roma, con i pm del pool antiviolenza coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta a Bonaiuti l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia e dall'aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva. ''Se tutti avessero fatto il loro dovere, il loro compito di cittadini questa ragazza sarebbe ancora viva. La ragazza sembra abbia chiesto aiuto: nessuno ha avuto modo di riscontrare questa richiesta di aiuto o forse non ha voluto ma questo lo appureremo. In questa vicenda ci sono due vittime'', ha commentato l'avvocato Fabio Taglialatela, difensore di Costantino Bonaiuti.

La difesa

''Quella sera il mio assistito non voleva uccidere. - ha spiegato il legale al termine dell'udienza di convalida - Ha avuto un istinto suicida, la pistola è stata tirata fuori per fare del male a sé stesso, è partito accidentalmente un colpo, tanto è che il primo esame del medico legale testimonia come il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, da una distanza ravvicinata. Questo può significare solo una cosa: che non c'era l'intento di uccidere da parte dell'indagato. La donna è stata colpita vicino alla spalla destra e dai primi rilievi sembra che il colpo non sia stato sparato direttamente nei confronti della donna''.

La lite

Dagli atti ''emerge che quella sera c'è stata una litigiosità e se fosse stata interrotta repentinamente tutto sarebbe rientrato nella norma. Non emergerebbe invece alcuna chiamata alle forze dell'ordine - aggiunge il difensore - Non è stata confermata in questa fase la patologia tumorale ma sono state confermate delle gravi patologie polmonari, cardiovascolari e psicologiche. Il giudice non ritiene che in questo momento possano essere invalidanti rispetto a una detenzione carceraria, ma ha predisposto comunque una sorveglianza massima da parte dei sanitari del carcere di Regina Coeli''.

"Non c'è stata alcuna premeditazione"

''C'è stato un ritardo generalizzato, pare la ragazza sia andata a chiedere aiuto dopo l'aggressione ma sembra non abbia ricevuto alcun sostegno - ha aggiunto il penalista