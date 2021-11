Focolaio di influenza aviaria ad Ostia: "Nessun nuovo decesso di animali"

Nessun nuovo decesso di animali legato all'influenza aviaria riscontrata in un allevamento a Roma. Lo comunica in una nota l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana in un aggiornamento sul focolaio di influenza aviaria accertato in un allevamento di Ostia Antica. "Prosegue l'attività di sorveglianza negli allevamenti in zona di protezione e sorveglianza senza segnalazioni ad oggi di mortalità. In accordo con il Centro di referenza di Padova, con il quale nella giornata di ieri (venerdì 12 novembre ndr) si è svolta una riunione operativa, saranno prelevati campioni su tutti i suini nei prossimi giorni, circa cento, per le verifiche".

Il caso di influenza aviaria romano venne riscontrato lo 9 di novembre in un allevamento avicolo non commerciale ad Ostia Antica quando venne rilevato il virus in alcuni campioni di volatili. Da qui la firma dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, su proposta dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, al fine di adottare misure straordinarie e limitare le conseguenze. Un atto con il quale il Governatore del Lazio ha istituito "una zona di protezione con raggio di 3 chilometri dall'allevamento sede di focolaio e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri".

Rassicurazioni vennero comunicate poi dall'assessore alla Sanità in via della Pisana che lo scorso 11 di novembre comunicava che i casi di aviaria a Roma (nello specifico ad Ostia Antica), "sono sotto controllo". "Allo stato attuale non risultano ulteriori decessi anomali di volatili e pollame e la Regione Lazio sta monitorando la vicenda", le parole di D'Amato in una nota stampa, "la situazione al momento appare sotto controllo e si ringraziano tutte le aziende, le amministrazioni locali e le forze dell'ordine a partire dai carabinieri dei Nas, per la collaborazione che stanno prestando".