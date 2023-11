Incidente in autostrada: code chilometriche e traffico in tilt

Code chilometriche e traffico in tilt in autostrada conseguenza di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 16:30 di oggi - venerdì 10 novembre - ed ha visto coinvolto un'auto.

In particolare i soccorsi sono intervenuti sull'A1 nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli (altezza chilometro 585).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Come informano da Anas, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Napoli, a partire dal chilometro 577.