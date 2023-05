Filma l'uomo in fiamme sul GRA invece di chiamare i soccorsi: "Sono pentito, ho gli attacchi d'ansia"

"Mi dispiace di aver fatto quel video, mi pento. Tornassi indietro chiamerei i soccorsi". A parlare è il ragazzo autore del autore del video dell'auto in fiamme sul raccordo anulare di Roma, un episodio in cui è rimasto gravemente ustionato Francesco Sandrelli di 53 anni, morto dopo giorni di agonia in ospedale, il 24 marzo scorso. Le immagin choci mostravano Sandrelli, pittore residente in Valdichiana, mentre si sbracciava: il filmato - risalente a inizio febbraio - era stato diffuso sui social e ripreso anche dal canale Welcome To Favelas.

Ad intervistare l'autore del filmato, indagato per omesso soccorso dalla Procura di Roma, è stata la trasmissione televisiva Le Iene di Italia 1, nel servizio andato in onda nella puntata di questa sera e realizzato da Alice Martinelli. Mentre riprendeva l'incendio, il ragazzo commentava: "A zì, hai pijato foco? Senti che callo, mamma mia".

L'intervistato ammette di aver capito l'errore fatto, ma dice: "E' vero, non mi sono fermato, ma non ero solo". Nel servizio parla anche una psicoterapeuta, che spiega come, dinanzi a una tragedia che sta per compiersi, può svilupparsi l'"effetto spettatore”. E se ci sono più persone che assistono, è più probabile che nessuno intervenga, per deresponsabilizzazione.

L'autore del video finito su Welcome to favelas (diventato virale e poi rimosso) dice: "Ho mandato il video per una denuncia di degrado. Per me era degrado che nessuno intervenisse. Non ho pensato alle conseguenze". E quando ha rivisto il filmato, alla luce della tragedia, che cosa ha pensato? "Ho pensato: non sono io quello". E ha aggiunto: "Sono stato tanto male, notti insonni, attacchi d’ansia. Mi dispiace di aver fatto il video, di cui mi pento, tornassi indietro metterei da parte il telefono per chiamare i soccorsi".

Chi era Francesco Sandrelli

Sandrelli era un pittore, aveva esposto a New York, Londra, Toronto, San Pietroburgo, Mosca, Pechino, oltre che a Milano e a Roma. Era molto legato alla sua terra, aveva vissuto e lavorato a contatto con la natura in una fattoria nei pressi di Castiglion Fiorentino. Il terribile incidente sul raccordo anulare era avvenuto lo scorso 6 febbraio. La sua auto si incendio alle 12 circa, all'altezza di Casal del Marmo. Accostò lungo la corsia d'emergenza e scese, cercando di salvarsi. Le fiamme però gli avevano già avvolto le gambe e il giubbotto, causando ustioni che poi i medici hanno definito gravissime. Molti automobilisti filmarono e fotografarono quei drammatici momenti con i loro cellulari: i file finirono in rete. Una situazione surreale, che scatenò polemiche e fece emergere il dubbio che forse, se i soccorsi fossero stati chiamati subito da chi aveva a portata di mano uno smartphone, il 53enne si sarebbe potuto salvare. Per soccorrere più velocemente Sandrelli, sul raccordo fu fatto atterrare un elisoccorso. Poi il volo disperato. Ma dopo settimane di agonia, il 53enne è morto.

I funerali si sono svolti martedì 4 aprile nella chiesa di Cristo Re a Camucia di Cortona. Adesso la Procura romana cercherà di fare luce sull'accaduto e capire se ci sono responsabilità nella morte dell'uomo.