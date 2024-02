Termini: scoperta società di autonoleggio abusiva

Una società di autonoleggio, ma senza autorizzazioni. Siamo a Termini, nell'area della stazione ferroviaria. Qui gli agenti della squadra amministrativa compartimentale della polfer lazio, durante le attività di controllo degli esercizi commerciali ubicati all'interno dello scalo ferroviario dell'Esqulino, in seguito a una attività di accertamento sulle autorizzazioni amministrative degli stessi, hanno sanzionato l'esercente di una società di autonoleggio.

A seguito del sopralluogo effettuato, gli agenti hanno verificato che l'esercente non risultava titolare di regolare autorizzazione prevista per lo svolgimento dell'attività. In seguito alla segnalazione effettuata agli organi competenti è stato emesso un provvedimento di "cessazione" dell'attività abusivamente intrapresa.

Ladro al Mercato Centrale

Agenti della polfer che hanno inoltre fermato un ladro. In particolare, nel transitare all'interno del Mercato Centrale, hanno osservato un soggetto, già noto agli operanti per aver commesso alcuni reati contro il patrimonio, mentre rubava lo zaino di un viaggiatore, intento a consumare un pasto seduto nei tavolini del locale. Gli agenti hanno subito bloccato l'uomo con lo zaino ancora indosso e lo hanno arrestato. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima.