Automobilisti ubriachi al volante e fermati dai carabinieri

Al volente nonostante il tasso alcolemico fosse superiore alla norma. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno eseguito nella città portuale e nei territori di Santa Marinella e Cerveteri mirati servizi di controllo, sia del territorio, sia alla circolazione stradale denunciando due persone.

Nel corso delle attività due automobilisti, entrambi cittadini romeni, sono stati, denunciati per guida in stato di ebbrezza a seguito degli accertamenti eseguiti dai militari con gli etilometri in dotazione.

I carabinieri di Colleferro, invece, hanno denunciato un 23enne originario della provincia di Frosinone sorpreso alla guida del proprio veicolo, già sottoposto a sequestro e senza patente di guida poiché mai conseguita e un 56enne di Colleferro, che in evidente stato di alterazione, alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.