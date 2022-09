La pioggia allaga le banchine, automobilisti intrappolati dalla piena del Tevere

Intrappolati con l'acqua agli sportelli dalla piena del Tevere. Succede al Flaminio dove 7 auto con dentro passeggeri e conducenti sono rimaste bloccate mentre il fiume saliva a causa delle piogge. L'intervento dei vigili del fuoco nella notte fra lunedì e martedì sul lungotevere Arnaldo da Brescia.

L'intervento dei pompieri e degli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma poco prima dell'1:00 all'altezza del civico 11, in una strada dove sono presenti alcuni locali su chiatte e barconi del sottostante Tevere.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco con il supporto del personale fluviale e dei sommozzatori. Sette le vetture con a bordo conducenti e passeggeri rimaste bloccate sulla banchina, in prossimità dell'argine del fiume, a causa della piena. Le persone rimaste intrappolate sono quindi state tratte in salvo, con le vetture recuperate e messe in sicurezza. Nessuno ha riportato conseguenze.

Chiuse le banchine del Tevere

Piena del Tevere monitorata dagli agenti della polizia locale che a partire dal pomeriggio di lunedì hanno chiuso tutti gli accessi pedonali alle banchine del fiume con le pattuglie a sorvegliare i punti dove si potrebbero registrare criticità. Il maltempo, come da previsioni, incombe infatti sulla città, con di dipartimento della protezione civile che ha diramato una allerta con criticità gialla per piogge e temporali dalle prime ore del pomeriggio del 26 settembre e per le successive 36 ore.