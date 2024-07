Automobilista picchiato con un manganello durante una lite stradale

Ha picchiato un automobilista con un manganello nel corso di una lite stradale. Un ventenne dei Castelli Romani poi arrestato dai carabinieri sia per le violenze che per il possesso di cocaina. L'aggressione lo scorso 29 giugno a Velletri.

Ieri, in tarda mattinata, un 47enne ha denunciato, presso la stazione carabinieri di Velletri, che il 29 giugno scorso, dopo una lite fra automobilisti, era stato seguito e aggredito con uno sfollagente da un giovane della zona del quale aveva indicato le generalità. La vittima, che a seguito dell’aggressione ha riportato lesioni con una prognosi di 30 giorni, ha riferito anche di minacce di morte che potevano far presupporre la disponibilità di armi da parte dell’aggressore.

Pertanto, i militari hanno rintracciato in breve tempo il ragazzo, di 20 anni, in un ristorante di Velletri ed hanno effettuato una perquisizione sia personale che dell’autovettura rinvenendo lo sfollagente e anche 43 grammi di cocaina. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti ben 150 pneumatici per autoveicoli, verosimilmente oggetto di furto e dei quali il ragazzo non era in grado di giustificare la provenienza, che sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti a offendere e ricettazione. Il 20enne è stato portato nel carcere di Velletri a disposizione della magistratura.