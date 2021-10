Sversa l'acqua inquinata direttamente nelle fogne, sequestrato autolavaggio

Scaricava le acque inquinate del suo autolavaggio direttamente nella rete fognaria. Un pericolo sversamento illecito di reflui industriali che ha portato al sequestro dell'esercizio commerciale, scoperto dai carabinieri a Tor Bella Monaca.

Sono stati i militari della Stazione di via Parasacchi ad eseguire una serie di controlli nel quartiere della periferia est della Capitale. In tale contesto, unitamente ai forestali di Rocca di Papa, hanno accertato lo sversamento inquinante nelle fogne in un autolavaggio di via Amico Aspertini e denunciato il gestore, un cittadino egiziano di 39 anni. L’attività, priva delle previste autorizzazioni, è stata chiusa e sottoposta a sequestro preventivo.

Controlli agli autolavaggi

Verifiche negli autolavaggi che i carabinieri stanno portando avanti da diversi mesi, nel corso dei quali hanno smascherato diversi illeciti. Ultimo in ordine cronologico lo scorso 13 di ottobre ad Ostia, quando i militari della stazione lidense e quelli forestali hanno attuato una serie di attività ispettive sui luoghi di lavoro del X Municipio Mare, accertando varie violazioni al d. Lgs. 152/2006 in materia di norme ambientali in un autolavaggio gestito da un cittadino egiziano,

Nel locale i militari hanno riscontrato l’assenza del registro cronologico di carico e scarico delle annotazioni e dei formulari di smaltimento dei rifiuti elevando una sanzione di oltre 4000 euro. In un altro autolavaggio gestito da un altro cittadino egiziano, al momento del controllo da parte dei militari ha fornito la documentazione incompleta sullo scarico dei rifiuti.

Allaccio abusivo all'energia elettrica

Reati ambientali ma non solo, come accaduto lo scorso 15 di settembre quando nella zona del Quadraro i carabinieri hanno arrestato il titolare di un autolavaggio, cittadino egiziano di 34 anni, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Sono stati i Carabinieri del Comando Stazione di zona a scoprire, grazie anche al contributo fornito da una società di fornitura di energia elettrica, che la sua attività, sprovvista di qualsiasi contratto di allaccio alla rete energetica, usufruiva di elettricità grazie ad una manomissione del contatore interno ai locali dell’esercizio.

Grazie a questo stratagemma, il titolare per oltre un anno ha usufruito di energia “gratis”, procurando un danno quantificato in circa 7.000 euro. L’uomo si trova, ora, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Lavoratori in nero all'autolavaggio

Irregolarità che hanno riguardato anche i lavoratori, come lo scorso 18 aprile quando sempre i carabinieri hanno riscontrato la presenza di operai in nero e nessuna misura antiCovid in un autolavaggio al Quartiere Africano. I militari hanno accertato che il titolare e legale rappresentante della ditta, un cittadino egiziano di 32 anni, aveva impiegato nella sua attività 4 lavoratori “in nero”, pari al 100 per cento del personale presente sul posto. Inoltre, dalle successive verifiche, è emerso che uno dei lavoratori impiegati nell’impianto era sprovvisto di permesso di soggiorno e del rapporto di lavoro non era stata data la preventiva comunicazione.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione Roma viale Libia, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri Forestale di Roma hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre il titolare dell’attività non aveva adottato le previste misure di informazione e di prevenzione relative al rischio epidemiologico all’interno dell’azienda, disponendo, quindi, la sospensione dell’esercizio per 5 giorni.