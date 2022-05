L'autolavaggio di Corso Francia trasformato in officina abusiva

Aveva trasformato un autolavaggio in una officina meccanica abusiva. È quanto hanno scoperto a Corso Francia gli agenti del XV gruppo Cassia. Il gestore del locale adibito, almeno ufficialmente, a lavaggio di auto riparava anche auto senza però nessuna autorizzazione.

Il 38enne è stato sanzionato per un totale di oltre 5.500 euro. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività non autorizzata. Questo fa seguito ad un altro intervento effettuato questa volta dalle pattuglie del XIV gruppo Monte Mario, in zona Medaglie D'Oro. Qui i caschi bianchi hanno scoperto un autolavaggio che, a seguito di accurate verifiche, è risultato privo delle autorizzazioni previste per lo scarico delle acque reflue industriali, con un allaccio diretto in fogna, senza dispositivi di filtraggio.

Per questo motivo l'attività è stata posta sotto sequestro in attesa degli adempimenti da parte degli uffici competenti. Ulteriori accertamenti su altre presunte irregolarità sono tuttora in corso, così come sono in fase di svolgimento le indagini avviate dagli agenti, a seguito delle anomalie riscontrate durante l'identificazione di quattro uomini trovati all’interno dell’attività, privi di permesso di soggiorno e senza regolare contratto di lavoro.