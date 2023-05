L'autolavaggio con 3 lavoratori su 4 in "nero". Multa per diecimila euro

Quasi la totalità dei lavoratori era in "nero". A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno controllato un autolavaggio a San Basilio. A seguito del controllo i militari hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori su 4 non in regola.

Sono state così elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 10.000 euro, per mancata elaborazione del documento di valutazione rischi, per violazioni in materia di sicurezza, nonché presenza di lavoratori non regolari con conseguente sanzione accessoria della sospensione dell’attività nel caso non li metta in regola.

Sanzionato anche un cittadino del Bangladesh, amministratore di un minimarket, a cui sono state elevate sanzioni amministrative, per un importo di 7.500 euro, nonché il sequestro di 8 chilogrammi di alimenti conservati male, senza tracciatura o etichetta identificativa.